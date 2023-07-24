Швайнштайгер оценил возможный переход Кейна в «Баварию»
Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал возможный переход форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в клуб.
«Кейн сможет заменить Левандовски в «Баварии». Но вопрос в том, захочет ли Гарри переехать в Мюнхен. Но в этом клубе у него намного больше шансов выиграть титул, чем в «Тоттенхэме», — цитирует Бастиана Kicker.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.
АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
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|Ливерпуль
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|Астон Вилла
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10
|Фулхэм
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
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|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
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|Лутон Таун
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38 тур
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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