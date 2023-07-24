Швайнштайгер оценил возможный переход Кейна в «Баварию»

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Бастиан Швайнштайгер прокомментировал возможный переход форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в клуб.

«Кейн сможет заменить Левандовски в «Баварии». Но вопрос в том, захочет ли Гарри переехать в Мюнхен. Но в этом клубе у него намного больше шансов выиграть титул, чем в «Тоттенхэме», — цитирует Бастиана Kicker.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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