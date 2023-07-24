«Фулхэм» в товарищеском матче обыграл «Брентфорд»

«Фулхэм» в товарищеском матче обыграл «Брентфорд» со счетом 3:2.

В составе лондонцев отличились Харри Уилсон, Бобби Рид и Карлос Винисиус, у «пчел» голы на счету Йоана Виссы и Виталия Янельта.

В следующем товарищеском матче «Фулхэм» 27 июля встретится с «Астон Виллой», «Брентфорд» в этот же день сыграет с «Брайтоном».