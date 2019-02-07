Новая арена "Тоттенхэма" не будет готова к матчу с "Арсеналом"

Руководство "Тоттенхэма" подтвердило, что 2 марта "шпоры" примут "Арсенал" на Уэмбли, а не, как планировалось раньше, на своем новом стадионе.

- На данный момент мы можем подтвердить, что работа по установлению и проверке всех систем безопасности близка к завершению, - говорится в заявлении на официальном сайте клуба. - Сейчас нам необходимо проверить работу систем противопожарной безопасности и тревоги, а также, то, как они взаимодействуют с другими системами. Успех этой проверки будет очень важным для того, чтобы понять, когда мы сможем открыть стадион. Сейчас мы можем лишь сказать, что 2 марта, в 12:30 по лондонскому времени, матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" пройдет на "Уэмбли".

Ранее руководство команды из Северного Лондона заявляло, что приложит все усилия для того, чтобы открыть "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" к северолондонскому дерби. "Шпоры" играют на "Уэмбли" с начала сезона-2017/18.