«Ливерпуль» победил «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» победил «Ноттингем Форест» в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил Диогу Жота.

Ранее в полуфинал турнира уже вышли «Челси», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».