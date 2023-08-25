«Ноттингем Форест» арендует Андрея Сантоса у «Челси»

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос продолжит карьеру в «Ноттингем Форест». Как сообщает The Times, стороны согласовали аренду на один год.

В ближайшее время игрок пройдет медицинский осмотр. Пункт о праве выкупа в соглашении отсутствует, поскольку игрок является ключевой частью будущего «Челси».

Сантос в январе этого года перешел в «Челси» из «Васко да Гама». Игрок пока не провел ни одного матча за «синих».