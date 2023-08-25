Пиру перешел из «Суонси» в «Лидс»

«Лидс» на официальном сайте объявил о переходе из «Суонси» нападающего Йоэла Пиру. Трансфер 24-летнего голландца обошелся клубу в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Экс-игрок молодежной сборной Нидерландов подписал контракт, рассчитанный до 2027 года. Он будет играть за «Лидс» под номером 7.

В этом сезоне Пиру забил 2 гола в 4 матчах во всех турнирах. Всего за «Суонси» он сыграл 96 матчей, забив 46 мячей и сделав 8 результативных передач.