«Вулверхэмптон» не продал Нунеса в «Сити» за 47 миллионов фунтов

«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Матеусу Нунесу на сумму 47 миллионов фунтов (54 миллиона евро), сообщает The Independent.

По данным источника, «волки» считают, что 24-летний игрок стоит значительно дороже. «Сити» готов отказаться от подписания Нунеса, если посчитает требуемую сумму слишком высокой, поскольку «горожане» не намерены переплачивать.

В сезоне-2023/24 Нунес сыграл в 2 матча в АПЛ за «Вулверхэмптон» и не отличился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.