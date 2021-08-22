Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Нобл может стать спортивным директором «Вест Хэма»

22:48
Теги:

Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл может занять место спортивного директора лондонского клуба.

Ранее предполагалось, что Нобл попробует себя на тренерском поприще, когда все-таки повесит бутсы на гвоздь, однако 34-летний англичанин видит себя в другой роли.

«Думаю, у Марка другие идеи. Возможно, он помышляет о роли спортивного директора или технического директора, нежели о тренерской работе.

За кулисами мы уже начинаем использовать Марка в других ролях», — цитирует главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса The Independent.

Еще в марте Нобл объявил, что сезон 2021/22 станет для него последним за «Вест Хэм». При этом Марк не стал уточнять, продолжит ли он игровую карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия смела Азербайджан на Евро. У 17-летней Федоровцевой — 11 эйсов за три партии!
Еще одна элитная спортсменка из США попалась на наркотиках. Ее уже оправдывали за допинг
В «Спартаке» рассказали о ситуации с Жиго
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд