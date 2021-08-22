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Артета: «Выбросить полотенце — это худшее, что сейчас можно сделать»

21:57
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 2-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2).

«Не уверен, что наш клуб когда-либо сталкивался с такой ситуацией, как сейчас. Нам нужно принять этот вызов. Итоговое положение в таблице не определяется в августе. Выбросить полотенце — это худшее, что сейчас можно сделать. Мы точно не собираемся этого делать.

Ромелу Лукаку забивал против любых защитников на протяжении 10 сезонов, вот почему он игрок мирового уровня. Даже когда мы плотно его опекали, ему удавалось получить мяч и отдать пас.

Мы старались, но это топ-команда, победитель Лиги чемпионов. Сегодня она была сильнее. Поздравляю «Челси» с такой игрой», — цитирует Артету BBC.

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Иван Шитик все материалы автора

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