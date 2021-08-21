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АПЛ, 2-й тур: расписание и результаты матчей

08:45
«Арсенал» на своем поле примет «Челси» в центральном матче 2-го тура АПЛ. Фото twitter.com/Arsenal
«Арсенал» на своем поле примет «Челси» в центральном матче 2-го тура АПЛ. Фото twitter.com/Arsenal
Теги:
Второй тур чемпионата Англии по футболу.

Лондонское дерби «Арсенал» — «Челси» — центральный матч тура. Игра состоится в воскресенье, 22 августа.

21 августа, суббота

«Ливерпуль» — «Бернли»

Начало матча — 14:30

Ливерпуль — Бернли

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»

Начало матча — 17:00

Астон Вилла — Ньюкасл Юнайтед

«Кристал Пэлас» — «Брентфорд»

Начало матча — 17:00

Кристал Пэлас — Брентфорд

«Лидс» — «Эвертон»

Начало матча — 17:00

Лидс — Эвертон

«Манчестер Сити» — «Норвич»

Начало матча — 17:00

Манчестер Сити — Норвич

«Брайтон» — «Уотфорд»

Начало матча — 19:30

Брайтон & Хоув — Уотфорд

22 августа, воскресенье

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

Начало матча — 16:00

Вулверхэмптон — Тоттенхэм

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед«

Начало матча — 16:00

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед

«Арсенал» — «Челси»

Начало матча — 18:30

Арсенал — Челси

23 августа, понедельник

«Вест Хэм» — «Лестер»

Начало матча — 22:00

Вест Хэм — Лестер

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь

Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении ОККО Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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