Невилл заявил, что Роналду на скамейке запасных — магнит для проблем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что для нападающего Криштиану Роналду нужен клуб со стабильной игровой практикой.

«Вряд ли есть какие-то сомнения в том, что Роналду хочет и должен играть. В противном случае он не будет счастлив и не смирится с этим. Если только не случится смена взглядов или подхода. И клуб с футболистом не проведут честный разговор: «Приходи и играй за нас, но ты будешь сидеть на скамейке запасных каждую вторую неделю и бороться за свое место». Правда, мы видели в двух последних его командах — «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, — что это не очень хорошо для обеих сторон. Думаю, давление, оказываемое на него скамейкой запасных, и то, что он так важен для медиа и болельщиков, что он один из величайших игроков в истории футбола, делают Роналду на лавке магнитом для проблем клуба, потому что в центре внимания оказывается игрок, которого нет на поле, а не футболисты, которые играют», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.