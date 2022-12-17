Алькантра считает, что «Ливерпулю» необходимо стать лучше во всех компонентах

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара рассказал, что нужно улучшить во второй половине сезона.

«Что мы должны улучшить в себе? Думаю, абсолютно все. Команда должна стать лучше во всех компонентах. Мы должны бороться за победу во всех соревнованиях, в которых участвуем. В АПЛ будет очень тяжело претендовать на чемпионство, однако в других турнирах мы способны победить», — приводит слова Алькантары Goal.com.

После 16 туров «Ливерпуль» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Арсенал» (37 очков).