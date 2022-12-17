Эррера: «Фанаты признали меня лучшим игроком года в «МЮ», а мне не предложили новый контракт»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал, как отреагировал на то, что в 2019 году «МЮ» не предложил ему новый контракт.

«Уйти было трудно, потому что шестью месяцами ранее я ожидал, что мне предложат остаться. Сейчас не время говорить о ком-либо плохо, и я не собираюсь этого делать. Но после моего третьего сезона в клубе я ожидал от руководства немного большего. Я получил награду «Игрок года» от болельщиков, и тем летом клуб не звонил мне, чтобы подписать новый контракт. Они сделали это с другими игроками. Честно говоря, для меня это было болезненно. Я думаю, что заслужил продление, а они этого не сделали. Люди проходят через клуб, но клуб и эмблема остались прежними, поэтому я никогда не мог сказать ни одного плохого слова про «Манчестер Юнайтед», потому что я им благодарен. Но это было немного болезненно. Я бился за клуб до последнего матча, никаких проблем не было, я соблюдал свой контракт до последнего дня, но в нужный момент руководство не пришло с новым предложением. Это не только мое мнение, но и агента, а также семьи», — приводит слова Эррера Goal.

33-летний испанец выступал за «МЮ» с 2014 по 2019 год. За это время он сыграл 189 матчей за «красных дьяволов», забил 20 голов и отдал 27 результативных передач. После ухода из английского клуба Эррера перебрался в «ПСЖ», а в 2022 году перешел в «Атлетик».