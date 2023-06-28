Антони — об обвинениях в домашнем насилии: «Моя невиновность будет доказана»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отреагировал на обвинения в домашнем насилии.
«После подачи моего заявления в полицейский участок, где проводится расследование, связанное с моим именем, я хотел бы выступить публично впервые с тех пор, как меня ложно обвинили в нападении. Я молчал до этого момента, чтобы ничто не могло помешать процессу расследования, но все эти дни я и моя семья страдали молча.
Несмотря на то, что я родился и вырос в очень нуждающемся обществе, я никогда не сталкивался с ситуацией, подобной этой, когда ложное обвинение в нападении привело к предварительному и несправедливому общественному осуждению со стороны некоторых.
После завершения расследования моя невиновность, безусловно, будет доказана, и справедливость восторжествует. Ущерб, изначально нанесенный моему имиджу, останется в прошлом. Спасибо вам за бесчисленные сообщения о поддержке, которые я получил в это очень трудное время», — написал Антони в соцсетях.
6 июня бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин обвинила его в 4 случаях насилия и угроз. По ее словам, впервые бразилец поднял на нее руку в июле 2022 года после того, как она сообщила ему о расставании на вечеринке в Сан-Паулу.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -