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Антони — об обвинениях в домашнем насилии: «Моя невиновность будет доказана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отреагировал на обвинения в домашнем насилии.

«После подачи моего заявления в полицейский участок, где проводится расследование, связанное с моим именем, я хотел бы выступить публично впервые с тех пор, как меня ложно обвинили в нападении. Я молчал до этого момента, чтобы ничто не могло помешать процессу расследования, но все эти дни я и моя семья страдали молча.

Несмотря на то, что я родился и вырос в очень нуждающемся обществе, я никогда не сталкивался с ситуацией, подобной этой, когда ложное обвинение в нападении привело к предварительному и несправедливому общественному осуждению со стороны некоторых.

После завершения расследования моя невиновность, безусловно, будет доказана, и справедливость восторжествует. Ущерб, изначально нанесенный моему имиджу, останется в прошлом. Спасибо вам за бесчисленные сообщения о поддержке, которые я получил в это очень трудное время», — написал Антони в соцсетях.

6 июня бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин обвинила его в 4 случаях насилия и угроз. По ее словам, впервые бразилец поднял на нее руку в июле 2022 года после того, как она сообщила ему о расставании на вечеринке в Сан-Паулу.

 
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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
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11.08 22:00
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 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
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12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
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Эвертон – Фулхэм
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12.08 17:00
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