Вратарь Менди поблагодарил Абрамовича и Грановскую после ухода из «Челси»
Сенегальский голкипер Эдуар Менди написал прощальное письмо в честь ухода из «Челси».
28 июня лондонцы объявили о переходе 31-летнего вратаря в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
«Это были невероятные три года в форме «Челси», за которые мы добились больших успехов, включая победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.
От всей души хочу поблагодарить Романа [Абрамовича], Марину [Грановскую], Петра [Чеха], Кристофа [Лоллишона – бывший тренер вратарей «Челси»] и весь персонал, который дал мне возможность представлять этот престижный клуб. Я благодарен своим тренерам и всем сотрудникам за бесценные уроки и рост, которые я испытал.
Мне пора перевернуть новую страницу. Искренне желаю клубу успехов с новыми владельцами и многочисленных титулов в ближайшие годы», – написал Менди в социальных сетях.
Менди выступал за «Челси» с 2020 года. Он провел за «синих» 105 матчей, в которых пропустил 86 мячей и 49 раз отстоял на ноль. В 2021 году он был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -