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Вратарь Менди поблагодарил Абрамовича и Грановскую после ухода из «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эдуар Менди.
Фото Global Look Press

Сенегальский голкипер Эдуар Менди написал прощальное письмо в честь ухода из «Челси».

28 июня лондонцы объявили о переходе 31-летнего вратаря в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Это были невероятные три года в форме «Челси», за которые мы добились больших успехов, включая победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

От всей души хочу поблагодарить Романа [Абрамовича], Марину [Грановскую], Петра [Чеха], Кристофа [Лоллишона – бывший тренер вратарей «Челси»] и весь персонал, который дал мне возможность представлять этот престижный клуб. Я благодарен своим тренерам и всем сотрудникам за бесценные уроки и рост, которые я испытал.

Мне пора перевернуть новую страницу. Искренне желаю клубу успехов с новыми владельцами и многочисленных титулов в ближайшие годы», – написал Менди в социальных сетях.

Менди выступал за «Челси» с 2020 года. Он провел за «синих» 105 матчей, в которых пропустил 86 мячей и 49 раз отстоял на ноль. В 2021 году он был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов.

Эдуар Менди
Футбол
ФК Челси
Марина Грановская
Роман Абрамович
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