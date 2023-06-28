Конор Коди перейдет из «Вулверхэмптона» в «Лестер»

Защитник «Вулверхэмптона» Конор Коди продолжит карьеру в «Лестере», утверждает Express and Star.

По информации источника, «Лестер» заплатит за 30-летнего англичанина 7,5 миллионов фунтов стерлингов и доплатит еще один миллион в случае выхода команды в АПЛ.

В минувшем сезоне Коди выступал на правах аренды за «Эвертон». Он провел 24 матча в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.