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Салах: «Одна из моих целей в жизни — убедить людей в их способности добиваться того, о чем они мечтают»

Нападающий «Ливерпуля» Салах призвал людей стремиться к их мечтам
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих целях в жизни.

«Одна из моих целей в жизни — убедить людей в их способности добиваться того, о чем они мечтают, — приводит слова Салаха Yallakora со ссылкой на DMC. — Я стремлюсь к ней с тех пор, как уехал в Швейцарию. Жизнь была непростой, поскольку я не говорил по-английски. Я спрашивал у себя, стоит ли вернуться в Египет, как все те, кто уехал и ничего не добился, или же лучше остаться и добиться успеха».

По словам нападающего, он старался действовать не так, как остальные, и изучал все, что делали покинувшие свою страну египтяне.

«Я начал концентрироваться на таких вещах, как развитие личностных качеств, чтобы понять, достаточно ли для успеха лишь таланта или нужно работать над психологией. Спроси я 6-7 лет назад в Египте, есть ли у нас игрок, способный конкурировать с лучшими в мире, все бы ответили «нет». Сейчас все иначе. Это была моя главная цель в жизни. И если бы я сегодня умирал, то знал бы, что добился многого из того, к чему стремился», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за «Ливерпуль». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.yallakora.com/epl/2697/News/422855/
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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