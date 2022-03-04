Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих целях в жизни.

«Одна из моих целей в жизни — убедить людей в их способности добиваться того, о чем они мечтают, — приводит слова Салаха Yallakora со ссылкой на DMC. — Я стремлюсь к ней с тех пор, как уехал в Швейцарию. Жизнь была непростой, поскольку я не говорил по-английски. Я спрашивал у себя, стоит ли вернуться в Египет, как все те, кто уехал и ничего не добился, или же лучше остаться и добиться успеха».

По словам нападающего, он старался действовать не так, как остальные, и изучал все, что делали покинувшие свою страну египтяне.

«Я начал концентрироваться на таких вещах, как развитие личностных качеств, чтобы понять, достаточно ли для успеха лишь таланта или нужно работать над психологией. Спроси я 6-7 лет назад в Египте, есть ли у нас игрок, способный конкурировать с лучшими в мире, все бы ответили «нет». Сейчас все иначе. Это была моя главная цель в жизни. И если бы я сегодня умирал, то знал бы, что добился многого из того, к чему стремился», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за «Ливерпуль». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.