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Сегодня, 06:47

«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Лейпцига» Гвардиола

Иван Торопцев
Корреспондент

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи считает, что покупка 20-летнего хорвата пойдет на пользу клубу. Ожидается, что «Лепйциг» будет требовать за футболиста около 50 миллионов фунтов. На игрока также претендуют ряд клубов из Испании и Италии.

В сезоне-2021/22 Гвардиол провел 33 матча за «Лейпциг», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 22,5 миллиона фунтов.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10573957/Tottenham-targeting-summer-RB-Leipzig-defender-Josko-Gvardiol.html
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
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 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
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 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
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 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
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 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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И К Ж
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Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

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Поль Погба

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