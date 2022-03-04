«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Лейпцига» Гвардиола

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи считает, что покупка 20-летнего хорвата пойдет на пользу клубу. Ожидается, что «Лепйциг» будет требовать за футболиста около 50 миллионов фунтов. На игрока также претендуют ряд клубов из Испании и Италии.

В сезоне-2021/22 Гвардиол провел 33 матча за «Лейпциг», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 22,5 миллиона фунтов.