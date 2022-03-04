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Сегодня, 08:33

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «ПСЖ» Вейналдумом

Иван Торопцев
Корреспондент

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдумом, сообщает Birmingham Live.

По информации источника, 31-летний нидерландец может покинуть команду в летнее трансферное окно. «Астон Вилла» входит в список претендентов на футболиста.

Вейналдум выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.birminghammail.co.uk/sport/football/transfer-news/aston-villa-transfer-news-liverpool-23282963
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
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 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
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16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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