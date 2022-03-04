«Астон Вилла» интересуется полузащитником «ПСЖ» Вейналдумом

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдумом, сообщает Birmingham Live.

По информации источника, 31-летний нидерландец может покинуть команду в летнее трансферное окно. «Астон Вилла» входит в список претендентов на футболиста.

Вейналдум выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.