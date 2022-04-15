«Алиссон, Буффон, Касильяс и Нойер». Салах назвал самых сильных вратарей, против которых он играл

Салах назвал самых сильных вратарей, против которых он играл

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал самых сильных вратарей, против которых он играл.

«Я не могу выбрать одного, поэтому назову четырех, — приводит слова Салаха Corriere dello Sport. — Алиссон, Буффон, Касильяс и Нойер. Уверен, что есть много других отличных вратарей, но в данный момент я о них забыл».

По словам нападающего, трудно определить, кто из них сильнее.

«Когда я играл против Джанлуиджи в Италии, он был невероятен. Ощущение, которое ты испытываешь, когда играешь против Буффона, просто невероятное. Карьера, которую он сделал, выиграв все в футболе, невероятна», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач в 40 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.