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«Алиссон, Буффон, Касильяс и Нойер». Салах назвал самых сильных вратарей, против которых он играл

Салах назвал самых сильных вратарей, против которых он играл
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал самых сильных вратарей, против которых он играл.

«Я не могу выбрать одного, поэтому назову четырех, — приводит слова Салаха Corriere dello Sport. — Алиссон, Буффон, Касильяс и Нойер. Уверен, что есть много других отличных вратарей, но в данный момент я о них забыл».

По словам нападающего, трудно определить, кто из них сильнее.

«Когда я играл против Джанлуиджи в Италии, он был невероятен. Ощущение, которое ты испытываешь, когда играешь против Буффона, просто невероятное. Карьера, которую он сделал, выиграв все в футболе, невероятна», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач в 40 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/premier-league/2022/04/13-91855357/salah_totti_e_de_rossi_applauditi_ovunque_in_inghilterra_non_succederebbe_
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
Результаты / календарь
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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