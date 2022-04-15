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Сегодня, 08:46

Джеррад: «Величайший футболист всех времен? Месси»

Джеррард назвал Месси величайшим футболистом всех времен
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ответил на вопросы бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла в эфире шоу The Overlap.

— Торрес или Суарес?

— Суарес.

— Любимый стадион для игр в гостях?

— «Уайт Харт Лейн» (бывший стадион «Тоттенхэма». — Прим. «СЭ»).

— Кумир детства?

— Джон Барнс.

— Действующий футболист АПЛ, с которым хотел бы поиграть?

— Салах, Фернандеш, де Брейне и ван Дейк.

— Величайший футболист всех времен?

— Месси.

— Лучший футболист в истории АПЛ?

— Анри, — приводит слова тренера Give Me Sport.

41-летний англичанин был игроком «Ливерпуля» с 1998-го по 2015 год. В составе мерсисайдцев он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/05.

После завершения карьеры игрока Джеррард начал карьеру тренера. 1 ноября 2021 года «Астон Вилла» объявила о его назначении главным тренером.

Источник: https://www.givemesport.com/87995665-messi-or-ronaldo-steven-gerrard-names-the-goat-on-the-overlap
Гари Невилл
Лионель Месси
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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