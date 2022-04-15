Джеррад: «Величайший футболист всех времен? Месси»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ответил на вопросы бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла в эфире шоу The Overlap.

— Торрес или Суарес?

— Суарес.

— Любимый стадион для игр в гостях?

— «Уайт Харт Лейн» (бывший стадион «Тоттенхэма». — Прим. «СЭ»).

— Кумир детства?

— Джон Барнс.

— Действующий футболист АПЛ, с которым хотел бы поиграть?

— Салах, Фернандеш, де Брейне и ван Дейк.

— Величайший футболист всех времен?

— Месси.

— Лучший футболист в истории АПЛ?

— Анри, — приводит слова тренера Give Me Sport.

41-летний англичанин был игроком «Ливерпуля» с 1998-го по 2015 год. В составе мерсисайдцев он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/05.

После завершения карьеры игрока Джеррард начал карьеру тренера. 1 ноября 2021 года «Астон Вилла» объявила о его назначении главным тренером.