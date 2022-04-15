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Сегодня, 10:24

«Реал» готовит контракт для защитника «Челси» Рюдигера

Виктория Кравченко
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«Реал» готовит новое предложение для защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает Fichajes.

По данным источника, мадридцы хотят подписать игрока в летнее трансферное окно, предложив ему контракт на 10 миллионов евро в год. В защитнике заинтересована также «Барселона», однако каталонцы не могут договориться с ним о заработной плате.

29-летний футболист в этом сезоне принял участие в 46 матчах за «Челси», забив пять голов и сделав 4 ассиста. Соглашение игрока с «Челси» истекает этим летом.

Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Челси
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 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
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 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
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Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
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 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Сон Хын Мин

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Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Тоттенхэм Хотспур

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Астон Вилла

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