«Реал» готовит контракт для защитника «Челси» Рюдигера

«Реал» готовит новое предложение для защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает Fichajes.

По данным источника, мадридцы хотят подписать игрока в летнее трансферное окно, предложив ему контракт на 10 миллионов евро в год. В защитнике заинтересована также «Барселона», однако каталонцы не могут договориться с ним о заработной плате.

29-летний футболист в этом сезоне принял участие в 46 матчах за «Челси», забив пять голов и сделав 4 ассиста. Соглашение игрока с «Челси» истекает этим летом.