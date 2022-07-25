Нападающий «Челси» Тимо Вернер может вернуться в «Лейпциг»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер этим летом может вернуться в немецкий «Лейпциг», сообщает Sky Sport Germany.

Переговоры находятся на ранней стадии, но все стороны заинтересованы в сделке. Пока неизвестно, сколько будет требовать за трансфер своего нападающего лондонский «Челси».

В минувшем сезоне АПЛ 26-летний нападающий забил только 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.

Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». Тогда синие заплатили за игрока более 60 миллионов.