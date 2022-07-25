Бернд Лено близок к переходу в «Фулхэм» из «Арсенала»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено близок к переходу в «Фулхэм», утверждает The Telegraph.

Сумма трансфера 30-летнего вратаря составит около в 8 миллионов фунтов стерлингов.

Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 вратарь пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Немец перешел в «Арсенал» из «Байера», англичане тогда заплатили около 20 миллионов фунтов.