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Бернд Лено близок к переходу в «Фулхэм» из «Арсенала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Арсенала» Бернд Лено близок к переходу в «Фулхэм», утверждает The Telegraph.

Сумма трансфера 30-летнего вратаря составит около в 8 миллионов фунтов стерлингов.

Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 вратарь пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Немец перешел в «Арсенал» из «Байера», англичане тогда заплатили около 20 миллионов фунтов.

Бернд Лено
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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