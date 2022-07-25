«Вест Хэм» проведет новую встречу с «Айнтрахтом» по вопросу трансфера Костича

«Вест Хэм» запланировал новую встречу по трансферу полузащитника Филипа Костича из франкфуртского «Айнтрахта», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее лондонцы не смогли договориться с Костичем об условиях контракта, но сам игрок открыт к переходу. «Молотобойцы» также не завершили переговоры с «Айнтрахтом», но ожидается, что соглашение с немцами является вопросом времени.

В прошлом сезоне Костич забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах и выиграл Лигу Европы вместе с немецкой командой.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Костича в 24 миллиона евро. Контракт 29-летнего серба действует до конца июня 2023 года.