Муса на следующей неделе прибудет в расположение «Вест Бромвича»

Нападающий Ахмед Муса близок к переходу в «Вест Бромвич». 28-летний нигериец, являющийся свободным агентом, на следующей неделе прибудет в расположение команды для прохождения медосбледования, сообщает The Telegraph.

Если все пройдет успешно, то нападающий подпишет краткосрочный контракт с английским клубом.

Ранее Муса уже выступал в АПЛ за «Лестер», куда перешел из московского ЦСКА летом 2016 года. Последним клубом нигерийца был «Аль-Наср».