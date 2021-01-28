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Муса на следующей неделе прибудет в расположение «Вест Бромвича»

21:25
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Нападающий Ахмед Муса близок к переходу в «Вест Бромвич». 28-летний нигериец, являющийся свободным агентом, на следующей неделе прибудет в расположение команды для прохождения медосбледования, сообщает The Telegraph.

Если все пройдет успешно, то нападающий подпишет краткосрочный контракт с английским клубом.

Ранее Муса уже выступал в АПЛ за «Лестер», куда перешел из московского ЦСКА летом 2016 года. Последним клубом нигерийца был «Аль-Наср».

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