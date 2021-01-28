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Тухель считает, что «Челси» не нуждается в усилении состава

19:02
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Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался возможном усилении состава этой зимой. Специалист заявил, что клуб не нуждается в приобретении новых игроков в ближайшее трансферное окно.

«Пока сложно сказать наверняка, я только пришел. В «Челси» пока нет пробелов с составом. Я доволен тем, что есть сейчас. У меня есть 22 полевых игрока и голкипер», — цитирует Тухеля Goal.

Немецкий специалист возглавил «Челси» 26 января после отставки Фрэнка Лэмпарда. После 20 туров АПЛ «синие» занимают 8-е место в турнирной таблице.

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