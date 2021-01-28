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«Челси» хочет продлить контракт с Жоржинью

22:13
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«Челси» намерен продлить контракт с полузащитником Жоржинью до 2025 года. Лондонский клуб уже ведет активные переговоры с 29-летним игроком сборной Италии, сообщает TMW.

Нынешний контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он перешел в «Челси» из «Наполи» в 2018-м.

В этом сезоне Жоржинью провел 12 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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