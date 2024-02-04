Моуринью — о завершении карьеры Феллаини: «Дай отдых тем лодыжкам, которые много страдали»

Экс-главный тренер «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ромы» Жозе Моуринью поздравил полузащитника Маруана Феллаини с завершением карьеры.

«Я не забываю, кто дал мне все, что мог. Ты был и всегда будешь одним из моих. Поздравляем с карьерой и даем отдых тем лодыжкам, которые много страдали», — написал Моуринью в социальной сети.

Моуринью и Феллаини ранее вместе работали в «Манчестер Юнайтед».