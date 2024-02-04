«Арсенал» потерпел в АПЛ два поражения подряд в конце 2023 года, уступив «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2). Начало года для «канониров» выдалось позитивным, победили «Кристал Пэлас» (5:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). Команда Микеля Артеты набрала 46 очков после 22 туров и занимает третье место.

«Ливерпуль» выдал серию из четырех побед подряд в АПЛ. Команда Юргена Клоппа на кураже, победили дома «Челси» (4:1) и «Ньюкасл» (4:2), на выезде обыграли «Бернли» (2:0) и «Борнмут» (4:0). После 22 матчей мерсисайдцы набрали 51 очко и с отрывом лидируют в турнирной таблице. АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде