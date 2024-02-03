«Астон Вилла» одержала крупную победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Астон Вилла» на выезде разгромила «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ — 5:0.

Гости забили первые четыре гола в течение 18 минут. С 12-й по 30-ю минуты отличились Джон МакГин, Олли Уоткинс, Леон Бэйли и Юри Тилеманс. Во втором тайме преимущество «львов» увеличил Алекс Морено. У хозяев в дополнительное время гол забил Вини Соуза, однако он был отменен из-за офсайда.

«Астон Вилла» набрала 46 очков идет на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Шеффилд Юнайтед» 10 очков и последняя строчка.