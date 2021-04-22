Моуринью после увольнения 4 часа критиковал игру футболистов «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью несколько часов критиковал игроков команды после увольнения, сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, португалец прибыл на базу в понедельник утром, чтобы провести тренировку. Но ему объявили об увольнении, предложив покинуть расположение клуба или собрать свои вещи. Моуринью остался, чтобы увезти вещи, а потом четыре часа разговаривал с игроками команды. Он резко критиковал футболистов основы в присутствии всех остальных членов команды.

Отмечается, что отношения тренера с игроками испортились после вылета из Лиги Европы от загребского «Динамо» (2:0, 0:3). Футболисты постоянно ощущали напряжение и «боялись улыбаться» на тренировках.

19 апреля «Тоттенхэм» на официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Жозе Моуринью и его тренерского штаба. Он занимал пост с ноября 2019 года.

На момент увольнения команда шла на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков.