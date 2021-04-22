«Лестер» уверенно победил в матче с «Вест Бромвичем»
«Лестер» одержал победу над «Вест Бромвичем» в матче 32-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
На 23-й минуте счет открыл Джейми Варди. Джонни Эванс удвоил преимущество своей команды на 26-й минуте. Третий гол на 36-й минуте забил Келечи Ихеаначо.
«Лестер» идет на третьем месте в турнирной таблице с 59 очками. «Вест Бромвич» на 19-м с 24 очками.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
32-й тур
«Лестер» — «Вест Бромвич Альбион» — 3:0 (3:0)
Голы: Варди, 23 (1:0). Эванс, 26 (2:0). Ихеаначо, 36 (3:0).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Олбрайтон, 62), Томас, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Перес, 72), Варди (Прат, 85), Ихеаначо.
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Филлипс, Робинсон (Аджайи, 46), Перейра (Грант, 73), Диань (Робсон-Кану, 61).
Предупреждения: Окай Йокушлу, 57. Бартли, 79.
Судья: Мэдли (Англия).
22 апреля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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