АПЛ хочет изменить регламент, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги

Английская премьер-лига планирует изменить регламент, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги и других подобных турниров, сообщает The Times.

По информации СМИ, АПЛ изменит правила, чтобы ни один из участников чемпионата не смог участвовать в проекте по созданию турнира не под эгидой УЕФА. Премьер-лига может начать исключать клубы за подобные инициативы.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».