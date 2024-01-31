Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел бы снова возглавить манкунианцев, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 61-летний португалец считает, что у него «остались неоконченные дела» в клубе. Он заинтересован в том, чтобы снова возглавить «МЮ», если ему представится такая возможность.

Кроме того, утверждается, что Моуринью хотел бы поработать с новыми совладельцами «Манчестер Юнайтед» компанией INEOS, которая недавно выкупила 25 процентов акций клуба.

Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 годы. С командой он по разу выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

В январе об увольнении португальца объявила «Рома». Также Моуринью ранее тренировал «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту» и «Бенфику».