«Ливерпуль» на своем поле примет «Челси» в матче 22-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) в среду, 31 января. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 23.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Ливерпуль» — «Челси». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. Официальной трансляции матчей АПЛ в России нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в специализированных группах соцсети «ВКонтакте».

Команда из Ливерпуля заработала 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ, а синие располагаются на 10-й строчке, в их активе — 31 балл.

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