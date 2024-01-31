«Манчестер Сити» встретится с «Бернли» в рамках 22-го тура чемпионата Англии в среду, 31 января. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Бернли» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 43 очка и занимает 3-место в турнирной таблице АПЛ, а клуб из Бернли с 12 баллами располагается на 19-й строчке.

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