Миллиардер Рэтклифф хочет включить немедленный контроль над трансферами в сделку по покупке «Манчестер Юнайтед»

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф хочет, чтобы ему предоставили немедленный контроль над трансферами после согласования потенциальной сделки по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Telegraph.

Заявка Рэтклиффа позволяет купить более 50 процентов акций «МЮ», в результате чего нынешние владельцы клуба братья Глейзеры остались с миноритарным пакетом акций в размере 20 процентов и по-прежнему оказывали определенное влияние на дела клуба.

На протяжении последних месяцев Глэйзеры думают над тем, чтобы продать клуб катарскому шейху Аль Тани. Он намерен выкупить 100 процентов акция за 5,7 миллиона евро.