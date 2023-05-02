Матич — о «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге: «Мне нравится, как они играют, я доволен их прогрессом»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказался о прогрессе в игре «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

«Мне нравится то, как он хочет играть, мне нравится, как играет «Юнайтед». У них были некоторые взлеты и падения, и это нормально для нового тренера. Но я доволен тем, как они прогрессируют, и думаю, что в следующем сезоне они наверняка будут бороться за титул», — приводит слова Матича Sky Sports.

Матич выступал в составе «красных дьяволов» с 2017 по 2022 год.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка за 32 тура.