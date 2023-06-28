«Милан» может подписать Адама Траоре — он станет свободным агентом после ухода из «Вулверхэмптона»
«Милан» может подписать контракт с вингером Адама Траоре, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
30 июня у 27-летнего испанца истечет контракт с «Вулверхэмптоном», после чего он станет свободным агентом. Потенциальный переход Траоре одобрил главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.
В прошлом сезоне футболист провел за «волков» 40 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|
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|0
|0
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|0
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|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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