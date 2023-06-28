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«Милан» может подписать Адама Траоре — он станет свободным агентом после ухода из «Вулверхэмптона»

Руслан Минаев
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«Милан» может подписать контракт с вингером Адама Траоре, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

30 июня у 27-летнего испанца истечет контракт с «Вулверхэмптоном», после чего он станет свободным агентом. Потенциальный переход Траоре одобрил главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

В прошлом сезоне футболист провел за «волков» 40 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Милан
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