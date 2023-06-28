Скамакка хочет перейти в «Рому» или «Милан»

Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка хочет перейти в «Рому», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его данным, такое решение 24-летний итальянец принял после общения с директором «римлян» Тьягу Пинту. При этом, форвард не против перехода в «Милан», который тоже проявляет к нему интерес.

«Вест Хэм» готов отпустить Скамакку, но только в качестве полноценного трансфера — без аренды.

В сезоне-2022/23 он забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.