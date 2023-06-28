Скамакка хочет перейти в «Рому» или «Милан»
Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка хочет перейти в «Рому», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его данным, такое решение 24-летний итальянец принял после общения с директором «римлян» Тьягу Пинту. При этом, форвард не против перехода в «Милан», который тоже проявляет к нему интерес.
«Вест Хэм» готов отпустить Скамакку, но только в качестве полноценного трансфера — без аренды.
В сезоне-2022/23 он забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.
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|МЮ
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|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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