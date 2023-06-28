«Арсенал» лидирует в гонке за подписание Хави Симонса

«Арсенал» лидирует в гонке за подписание полузащитника ПСВ Хави Симонса, сообщает L'Equipe.

«Канониры» могут заплатить за 20-летнего нидерландца около 30 миллионов фунтов стерлингов. Интерес к Симонсу также проявляют «МЮ», «Брайтон», «Боруссия» Дортмунд" и «Лейпциг».

Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 Симонс провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.