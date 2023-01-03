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Сегодня, 15:50

Артета — о «Ньюкасле»: «Вы посмотрите на их результаты. Невероятно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Это отличный соперник с хорошим наставником. Эдди Хау добился невероятного прогресса за короткий промежуток времени. Вы посмотрите на результаты «Ньюкасла» — это невероятные цифры. Нам предстоит очередное серьезное испытание, однако мы играем при своей публике. С нетерпением жду этого матча», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 43 очка. «Ньюкасл» занимает 3-е место, отставая от лондонского клуба на 9 баллов.

Встреча команд состоится сегодня, 3 января, начало — 22.45 мск.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
8
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
9
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
10
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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