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Сегодня, 11:19

Тен Хаг заявил о необходимость приобрести «МЮ» нового форварда

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый форвард из-за напряженного графика матчей.

«Нам нужно будет сыграть еще много матчей, поэтому мы хотели бы заполучить нового форварда. Мы хотим пригласить того, который способен внести свой вклад. Иначе ты просто выкинешь деньги на ветер, а не усилишь состав», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

После 16 туров АПЛ «МЮ» (32) занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» (43) на 11 очков.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
8
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
9
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
10
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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