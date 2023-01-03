Тен Хаг заявил о необходимость приобрести «МЮ» нового форварда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый форвард из-за напряженного графика матчей.

«Нам нужно будет сыграть еще много матчей, поэтому мы хотели бы заполучить нового форварда. Мы хотим пригласить того, который способен внести свой вклад. Иначе ты просто выкинешь деньги на ветер, а не усилишь состав», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

После 16 туров АПЛ «МЮ» (32) занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» (43) на 11 очков.