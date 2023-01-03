Тен Хаг заявил о необходимость приобрести «МЮ» нового форварда
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый форвард из-за напряженного графика матчей.
«Нам нужно будет сыграть еще много матчей, поэтому мы хотели бы заполучить нового форварда. Мы хотим пригласить того, который способен внести свой вклад. Иначе ты просто выкинешь деньги на ветер, а не усилишь состав», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.
После 16 туров АПЛ «МЮ» (32) занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» (43) на 11 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
8
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
9
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
10
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|3 : 1
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2