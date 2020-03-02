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Микель Артета: «Нужно что-то предпринимать с плотным графиком матчей»

14:55
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета жалуется на слишком плотный график матчей в Англии. Его команда в Кубке Англии сыграет сегодня с «Портсмутом», это будет 40-я игра «Арсенала» в текущем сезоне.

— Игроки проводят невероятное количество матчей, — цитирует A Bola Артету. — Интенсивность нагрузок растет из года в год. Это уже превышает пределы. Нужно что-то предпринимать, иначе нам потребуется по 26-28 игроков в команде и длинная скамейка запасных. Игроки устают сезон за сезоном, и все мы платим падением качества игры.

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