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Сегодня, 06:58

«Мидлсбро» арендует вратаря «Манчестер Сити» Стеффена

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Мидлсбро» возьмет в аренду голкипера «Манчестер Сити» Зака Стеффена, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «горожане» не нуждаются в 27-летнем американце после того, как подписали вратаря «Арминии» Штефана Ортегу. Стеффен хочет перейти в «Мидлсбро», чтобы получить игровую практику и сохранить шансы на попадание в заявку сборной США на ЧМ-2022.

В сезоне-2021/22 Стеффен принял участие в 9 матчах «Манчестер Сити» и пропустил 10 голов, отыграв 2 встречи на ноль.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/man-city-transfer-zack-steffen-24346678
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Мидлсбро
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