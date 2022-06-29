«Мидлсбро» арендует вратаря «Манчестер Сити» Стеффена

«Мидлсбро» возьмет в аренду голкипера «Манчестер Сити» Зака Стеффена, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «горожане» не нуждаются в 27-летнем американце после того, как подписали вратаря «Арминии» Штефана Ортегу. Стеффен хочет перейти в «Мидлсбро», чтобы получить игровую практику и сохранить шансы на попадание в заявку сборной США на ЧМ-2022.

В сезоне-2021/22 Стеффен принял участие в 9 матчах «Манчестер Сити» и пропустил 10 голов, отыграв 2 встречи на ноль.