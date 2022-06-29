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Сегодня, 06:46

Главный тренер «Аякса» рассказал о переговорах с «Тоттенхемом» по трансферу Бергвайна

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Аякса» Алфред Схредер рассказал о ходе переговоров по трансферу нападающего Стевена Бергвайна.

«Пока еще ничего не решено. Нужно лишь немного подождать», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Схредера.

Ранее сообщалось, что «Аякс» готов предложить 22,5 миллиона евро за 24-летнего нидерландца. С учетом бонусов сумма может вырасти до 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Бергвайн забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 32 матчах за «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1541917063714947073
Футбол
ФК Аякс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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