Главный тренер «Аякса» рассказал о переговорах с «Тоттенхемом» по трансферу Бергвайна

Главный тренер «Аякса» Алфред Схредер рассказал о ходе переговоров по трансферу нападающего Стевена Бергвайна.

«Пока еще ничего не решено. Нужно лишь немного подождать», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Схредера.

Ранее сообщалось, что «Аякс» готов предложить 22,5 миллиона евро за 24-летнего нидерландца. С учетом бонусов сумма может вырасти до 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Бергвайн забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 32 матчах за «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.