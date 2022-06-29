«Борнмут» продлил контракт с вратарем Траверсом

«Борнмут» объявил о продлении контракта с вратарем Марком Траверсом.

Новое соглашение с 23-летним ирландцем будет действовать до конца июня 2027 года.

Траверс перешел в «Борнмут» в июле 2016 года. В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 39 голов в 46 матчах за команду, отыграв 21 встречу на ноль.

По итогам прошлого сезона «Борнмут» занял второе место в чемпионшипе и вернулся в английскую премьер-лигу.