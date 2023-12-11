Марсьяль уйдет из «Манчестер Юнайтед» свободным агентом в конце сезона
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль покинет клуб в конце сезона, сообщает The Athletic.
По информации источника, «МЮ» не планирует активировать опцию продления контракта с 28-летним французом. Действующее соглашение форварда истекает в конце сезона.
Марсьяль выступает за манкунианцев с 2015 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|16
|10
|3
|3
|38-18
|33
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|16
|8
|2
|6
|33-21
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|3
|7
|26-26
|21
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Челси
|16
|5
|4
|7
|26-26
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|13
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|13
|1
|4
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