«Тоттенхэм» договорился с Удоджи о новом долгосрочном контракте

Защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи продлит контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы подпишут новое долгосрочное соглашение с 21-летним итальянцем.

Удоджи перешел в «Тоттенхэм» из «Удинезе» летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его действующий контракт со «шпорами» рассчитан до 2027 года.